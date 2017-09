Sparebank 1 SMN-økonom mener bankene villeder om aksjesparekonto

- Når aktører går ut og presenterer milliardbeløp i innsparinger på aksjesparekonto så er det svært langt fra sannheten, ifølge Sparebank 1 SMNs privatøkonom Endre jo Reite.

Reite spør seg om aktørene bevisst villeder publikum.

- Med aksjesparekonto får du fleksibilitet og mulighet til å utsette skatt på uttak av gevinst, men beløpet du sparer er avhengig av om fremtidig skattesats endrer seg, og om du får avkastning på skatten som utsettes. Vi snakker ikke om milliardbesparelser for nordmenn, men noen titalls millioner i potensiell gevinst som er grei å ta med seg, sier Reite.

Hans utspill har delvis bakgrunn i saken: Forbrukere sultne på ny ordning med aksjesparekonto, der norgessjef i Nordnet Anders Skar blant annet uttaler følgende: - Det ligger 16 milliarder kroner på gata. Spørsmålet er om Ola og Kari gidder å bøye seg for å plukke opp pengene.

Ifølge Reite passer innføringen av aksjesparekonto perfekt med mange av bankenes lansering av bredere utvalg fondsprodukter til småsparere.

- Bankene utnytter selvsagt den økte oppmerksomheten om aksjesparekonto som gjør at mange kanskje vil spare mer. Bankene ønsker nemlig at du skal samle all din sparing hos nettopp dem, sier Reite.

- Bankenes inntektene følger med produktene du flytter, og det er kritisk for mange banker å forsøke å få lokket over mest mulig av sparingen din, mener privatøkonomen.

Han er flere råd til potensielle aksjesparere.

- For at du skal tjene penger på aksjesparekonto er det viktigste spørsmålet du må stille deg om du faktisk tenkt å bytte fond eller ønsker fleksibilitet til å bytte fond med utsatt skatt nå eller i fremtiden.

Aksjesparekonto gir fordeler hvis:

1. Du skal ta ut sparingen din over en lengre tidsperiode, og ikke i ett samlet beløp

2. Du ønsker å ha muligheten til bytte fond eller du ønsker uttak av sparepengene over tid og med utsatt skatt i fremtiden

3. Du har tap på aksjer du har eid lenge, og kanskje gevinst på andre aksjer eller fond slik at aksjesparekonto gir deg mulighet til å flytte skjermingsfradrag mellom dem

- De to sentrale fordelene er nemlig muligheten til avkastning på utsatt skatt, og muligheten til å flytte skjermingsfradrag som reduserer skatten, fra aksjer og fond med tap, til fond og aksjer med gevinst. I dag taper du skjermingsfradraget på aksjer og fond hvor du selger med tap. For de fleste småsparere bli likevel disse effektene ikke til så veldig mange kroner. Det er mer snakk om å redusere byttebarrierer og psykologi, sier Reite.

- Hvis du for eksempel sparer 1000 kroner i måneden i aksjefond i 30 år vil du hvis du er heldig og har 4,5 prosent realavkastning sitte igjen med cirka 740.000 kroner etter inflasjon, både i og utenfor aksjesparekonto.

Dersom du tar ut pengene over 10 år vil du med samme skattesatser som nå, få ut rundt 74.000 kroner mer med aksjesparekonto fordi du tar ut penger skattefritt først, og får meravkastning på utsatt skatt.

Mange kan tjene mye på enkle råd og overdrivelser, ifølge Reite

- Det er klart fristende å forsøke å lokke kunder til handling gjennom å snakke om milliarder og århundrets mulighet. Likevel vet vi at de som bytter ofte og mye faktisk har lavere avkastning enn de som bruker tiden godt og setter opp en langsiktig plan de holder sier Reite.

Nordnets Anders Skar sier følgende etter å ha lest kritikken fra Reite.

- Vårt utgangspunkt er at aksjesparekonto er en veldig god ordning for de fleste sparere, men vår bekymring har vært at mange ikke vil reagere i løpet av overgangsperioden. Vi har ønsket å illustrere dette med et enkelt overslag over hvilken skatteutsettelse norske småsparere går glipp av hvis de ikke benytter overgangsperioden, men overfører pengene etter at denne er gått ut. Vi ønsker rett og slett å riste småsparerne våkne nå i høst.

- Ikke minst er dette en gyllen anledning for småsparere til å komme seg ut av dyre og dårlige ”folkefond” som norske banker har solgt til dem opp gjennom årene. Vi skjønner at ikke alle er så begeistret for at denne muligheten blir synliggjort, men det lever vi godt med, sier Skar.