Sparer milliarder med tøffere Nav-krav

Sykefraværet kan gå ned og store trygdeutbetalinger spares ved tettere oppfølging og strengere krav til aktivitet for sykmeldte, skriver Dagens Næringsliv (DN).

– Redusert fravær er bra for de sykmeldte, bra for Nav og for samfunnet og statens utgifter. Det er viktig at Nav er tidlig ute, tett på og følger opp aktivitetskravet konsekvent. Jeg forutsetter at Nav ruller ut praksisen i hele landet så raskt som mulig, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til avisen.

Ferske rapporter knyttet til forsøk i fylkene Buskerud, Aust-Agder og Rogaland, viser nedgang i sykefraværet på henholdsvis seks prosent, fem prosent og ingen nedgang.

Med fall i fraværet tilsvarende Buskeruds seks prosent i hele Norge, kunne staten spart cirka to milliarder kroner i sykepenger hver år.

Hauglie mener det er tilstrekkelig med gode resultater i to av tre forsøksfylker.