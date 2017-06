Investor, milliardær og trader Øystein Spray Spetalen mener Paris-avtalen er et bedrag og at Erna Solberg umulig kan ha lest den. Her avbildet på et foredrag i februar 2012. Foto: Anette Karlsen (NTB scanpix)

Spetalen berømmer Trump og kaller Paris-avtalen en «scam»

Den kjente investoren Øystein Stray Spetalen berømmer Trump, slakter Paris-avtalen og mener Erna Solberg umulig kan ha lest avtalen.