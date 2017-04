Sportsgiganten ESPN sparker 100 ansatte

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): «Denne dagen kommer til å stinke for mange mennesker hos ESPN. Det er ikke for mye forlangt å be om at man husker at disse menneskene faktisk er mennesker», skrev fotballjournalist Mike Goodman på Twitter onsdag.

En time senere la han ut en ny melding:

«Og hei, det viser seg at en av disse menneskene er meg. Jeg har elsket min tid hos ESPN. Nå er det tid for å finne ut hva neste skritt blir».

Ingen hockey igjen?

Tilsvarende meldinger ble postet av en rekke journalister.

«Etter å ha dekket NFL i 17 år, er jeg blitt informert om at jeg avskjediges av ESPN med umiddelbar virkning. Jeg har ingen planer om å pensjonere meg», skriver Ed Werder.

Hockeysatsingen til ESPN blir spesielt hardt rammet. Den har vært liten, men respektert siden kanalen mistet TV-rettighetene til NHL. Pierre LeBrun, Scott Burnside og Joe McDonald forsvinner alle ut.

Nedskjæringen til ESPN kom ikke uventet, men hvem den omfattet, var uvisst fram til onsdag. Selskapet har mistet over ti millioner abonnenter de siste årene, melder The New York Times. Samtidig har TV-rettighetene gått kraftig opp i pris.

Dyre rettigheter

ESPN signerte en tiårsavtale med NFL i 2011 verdt 15,2 milliarder dollar og har også en niårsavtale med NBA verdt 12 milliarder dollar. Samtidig beveger altså kundene seg bort fra tradisjonell TV-titting.

- ESPN var dekket med teflon i mange år, men store utbetalinger for rettigheter og betydelige tap i abonnentmassen har vært som slag i både hode og mage. Nå forsøker selskapet å forsikre seg om at det er sterkt nok til å kjempe i framtiden, sier James Andrew Miller, som har utgitt bok om ESPN, i en kommentar til The New York Times.

ESPN sa opp rundt tre hundre ansatte i oktober 2015. Nå forsvinner ytterligere hundre ut, av totalt cirka tusen ansatte.

Ifølge The Hollywood Reporter vil ESPN fullføre kontraktsforpliktelsene sine overfor de ansatte som har mer tid igjen. Flere profilerte ansatte kan bli avskjediget når kontraktene deres utløper de kommende månedene. Andre risikerer å få mindre roller.

