Sør-Korea forsøker igjen å fengsle Samsung-sjefen

I januar vedtok en domstol i Seoul å ikke gi aktoratet medhold i pågripelsen. Siden den tid er det fremkommet nye beviser, og Lee har igjen vært inne for avhør. Han anklages for å ha betalt nærmere 40 millioner dollar, over 330 millioner kroner, i bestikkelser til president Park Geun-hyes nær venninne Choi Son-sil.

Lee er assisterende styreleder og sønn av styreleder Lee Kun-hee. Lee junior styrer i praksis selskapet på grunn av farens skrantende helse.

Grafen viser Samsung-aksjens utvikling siste fem år frem til januar 2017.

