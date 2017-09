SSB: Ingen boligprisoppgang før 2020

SSB venter over et år med boligprisfall. Først i 2020 vil prisene kommer tilbake til nivået fra i fjor.

I SSBs økonomiske prognoser, som ble lagt frem torsdag, fremgår det at det kommer til å bli flere år med et svakt boligmarked.

- Framover venter vi at den svake utviklingen i boligprisene vi har sett hittil i år vil fortsette ut året og gjennom 2018 for deretter å flate ut. I 2020 ventes boligprisene å være om lag på samme nivå som i 2016, skriver SSB i rapporten.

– Den lave renten og et ventet fall i boliginvesteringene bidrar til at reduksjonen i boligprisene ikke blir større, skriver byrået, som torsdag la fram sitt syn på utsiktene for norsk og internasjonal økonomi de neste årene.

SSB skriver at omslaget man har sett i boligmarkedet må sees i sammenheng med det rekordhøye nivået på boligbyggingen de siste årene, endringer i boliglånsforskriften og ikke minst det høye nivået prisene var kommet opp på.

I løpet av de tre siste årene har boligprisene økt med hele 20 prosent.

SSB skriver i sin rapport at man forventer en økning i petroleumsinvesteringer som følge av økt oljepris, og at krona vil styrke seg svakt framover.

Man forventer også at lønnsveksten vil bli høyere fremover, enn den har vært de siste årene.

SSB forventer at renten vil holde seg lav lenge, og gå opp et halvt prosentpoeng mot slutten av prognoseperioden.

