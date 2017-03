SSB spår flere år med boligprisnedgang

ANNONSE

Statistisk sentralbyrå (SSB) la torsdag frem rapporten Økonomisk utsyn, med blant annet utsikter for norsk og internasjonal økonomi. Der la de blant annet ut fall for hvordan de forventer at boligprisene i Norske skal utvikle seg. Det er dårlig nyheter for norske boligeiere.

SSB venter at boligprisen fortsatt skal stige 6,5 prosent i 2017, for deretter å bremse til en vekst på 0,6 prosent i 2018 og et fall både i 2019 og 2020 på henholdsvis -1,5 og -2,1 prosent.

«Den sterke økningen i boligbyggingen i 2016 og 2017 vil, sammen med en noe strammere kredittgiving, føre til nær uendrede nominelle boligpriser i 2018. Deretter vil boligprisene falle med 1,5 prosent i 2019 og om lag 2 prosent i 2020 til tross for at husholdningene får litt høyere disponible realinntekter og møter vedvarende lave realrenter rundt null», skriver SSB i rapporten.

- Har nådd toppen

Det lave rentenivået, høy befolkningsvekst og flere år med god inntektsutvikling har bidratt til en meget høy vekst i etterspørselen etter boliger og dermed til høy vekst i boligprisene.

«Gjennom de siste to årene har også boligbyggingen økt kraftig. Vi regner med at boligprisene vil fortsette å øke noe i år, men mindre enn i fjor etter som det kommer stadig flere boliger på markedet», skriver SSB.

Venter effekt av tilstramming

SSB antar at myndighetenes tilstrammingstiltak for lån til boligformål vil redusere gjeldsveksten litt til tross for de rekordlave rentene.

Samtidig vil lav vekst i husholdningenes reelle inntekter vil dempe veksten i boligprisene utover året.

«Siden boligprisene har steget kraftig gjennom 2016 og tidlig i 2017 vil likevel boligprisveksten på årsbasis bli nær 6,5 prosent i 2017», skriver SSB.

Ser tegn til et skifte

Det er også andre tegn til en mer moderat utvikling i boligprisene. Eiendom Norge la tidligere denne måneden tall som viste en vekst på 0,8 prosent i februar. Det er under pari sammenliknet med med mange måneder de siste årene.

- Vi har startet året mer moderat og vi ser at det er skift i boligprisene fra en veldig sterk vekst til en vekst som er mer moderat, sa administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer.

