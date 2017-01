ANNONSE

Et utvalg foreslår å kutte kraftig i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå (SSB), skriver Finansavisen.

Utvalget, som er nedsatt av administrerende direktør Christine Meyer, anbefaler å kutte forskningsavdelingen fra 80 til mellom 25 og 30 personer.

De som blir igjen skal få høyere lønn og prestisje og skal jobbe med sikte på å publisere hyppigere artikler i internasjonale akademiske publikasjoner. De øvrige skal over i statistikkavdelingen.

SSB publiserer prognoser for blant annet arbeidsledighet og inflasjon. Påtroppende sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, misliker flere av forslagene fra utvalget.

– Det er en enorm fordel for norsk lønnsdannelse at partene som skal forhandle har tillit til prognosene for norsk økonomi, som danner mye av grunnlaget for forhandlingene. Jeg har ikke samme tillit til den modellskolen utvalget anbefaler, sier han til avisen.