SSBs nye tall viser at Norge ikke har gått dårligere på nesten 20 år

SSB la fredag morgen fremtall for all pengebruk i stat og kommuner (må ikke forveksles med statsregneskapet), og tallene viser at inntektene fortsetter å skyte til himmels, samtidig som oljeinntektene stuper.

- De totale utgiftene i offentlig forvaltning i 2016 er anslått til 1565 milliarder kroner. Dette er 67 milliarder, eller knapt 5 prosent, høyere enn i 2015, skriver SSB.

Resultatet er at det offentlige nå utgjør mer enn halvparten av økonomien (BNP) i Norge.

- Den moderate økningen var likevel nok til at utgiftene i 2016 oversteg 50 prosent av BNP, noe som ikke har hendt på over 20 år. Dette må sees i sammenheng med at de offentlige utgiftene har økt målt i løpende priser, mens BNP har avtatt svakt de siste årene, skriver SSB om de nye tallene.

Samtidig som det offentlige har økt pengebruken, har spesielt oljeinntektene stupt.

I 2016 bokførte en oljeinntekter på 125 milliarder kroner, noe som er 60 milliarder lavere enn året før - og det laveste siden 1999.

Resultatet er at offentlig forvaltning nå offisielt går med det laveste overskuddet i dette årtusen.

- Overskuddet i statsforvaltningen er beregnet til 110 milliarder kroner i 2016, ned fra 200 milliarder kroner i 2015. Det er anslått at kommuneforvaltningen har hatt et underskudd på 13 milliarder kroner, som er på samme nivå som året før.

Ifølge SSB reddes staten langt på vei inn på renteinntekter på formue.

- Formuesinntektene hadde størst økning, med en oppgang på 16 milliarder fra 2015 til 2016. Formuesinntektene består blant annet av renter og utbytte fra Statens pensjonsfond og offentlig eide aksjeselskaper, samt tilbakeføring av overskudd i Norges Bank.

