Stadig nye anklager om sextrakassering i britisk politikk

Stadig nye anklager om sextrakassering dukker opp mot britiske politikere. Siste mann ut i søkelyset er en nær medarbeider til statsminister Theresa May.

Anklagene om seksuell trakassering, maktmisbruk og andre ugjerninger som nå rettes mot det britiske politiske etablissement, skaker opp Storbritannia. Trolig gir de også #metoo-kampanjen enda mer vind i seilene.

Nye anklager er nå rettet mot et nytt medlem av Det konservative partiet, nemlig Damian Green, som regnes som Mays stedfortreder. Han ble utnevnt til statsråd ved Statsministerens kontor 11. juni 2017.

Britenes forsvarsminister Michael Fallon gikk av etter anklager om upassende oppførsel.

Ifølge Sunday Times skal politiet ha funnet «ekstrem» pornografi på Greens kontor-PC i Westminster under en etterforskning for ni år siden.

Han skal også være under etterforskning for upassende tilnærmelser mot et medlem av det konservative partiet.

Svertekampanje

Green hevder selv at anklagene mot ham er en del av en svertekampanje.

– Påstandene om innholdet på PC-en er uriktige og skammelig politisk bakvaskelse, sier Green.

Den siste tiden har det kommet fram en rekke anklager om sextrakassering og overgrep mot politikere fra både De konservative og fra Labour.

Det konservative partiet suspenderte fredag kveld parlamentsmedlemmet Charlie Elphicke etter «alvorlige anklager» mot ham.

Skottland og Wales

Labour suspenderte torsdag parlamentsmedlem Kelvin Hopkins etter beskyldninger om at han har sendt lugubre tekstmeldinger og oppført seg upassende.

Heller ikke skotske eller walisiske politikere slipper unna anklager.

Den walisiske ministeren Carls Sargeant måtte fredag gå av som følge av anklager om upassende oppførsel, og er også under etterforskning. Selv sier Sargeant at han ønsker å bli renvasket.

I Skottland er barneminister Mark McDonald også gått av som følge av anklager om sextrakassering. Selv har han bedt om unnskyldning for sin oppførsel. Han sier det bare var ment som «humoristisk og vennlig», men at han har skjønt at folk har følt seg ukomfortabel.

#metoo

Skandalen som nå utfolder seg i britisk politikk, kommer i kjølvannet av den omfattende #metoo-kampanjen i sosiale medier, der kvinner forteller om seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

Kampanjen ble startet av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano etter at en rekke kvinnelige skuespillere sto fram og fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering, voldtekt og andre overgrep fra den berømte Hollywood-produsenten Harvey Weinstein. Målet med kampanjen er å vise hvor vanlig seksuell trakassering er – og et krav om at slik trakassering må stoppe.

(©NTB)

