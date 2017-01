Starbucks: Vil ansette 10.000 flyktninger

ANNONSE

Kunngjøringen fra den globale kaffekjeden med base i Seattle på den amerikanske vestkysten, kommer som et svar på Donald Trumps innreiseforbud for flyktninger og for personer fra sju overveiende muslimske land.

I et brev til de ansatte skriver Starbucks-sjef Howard Schultz søndag at den nye personalpolitikken gjelder over hele verden, men at tiltaket starter i USA. Der skal kjeden prioritere å ansette innvandrere «som har tjenestegjort sammen med amerikanske styrker som tolker eller støttepersonell».

Schultz, som støttet Hillary Clinton i presidentvalgkampen, gikk også i rette med andre deler av Trumps politikk, som den planlagte muren mot Mexico og nedbyggingen av president Obamas helsereform.

Schultz sier han «hører alarmklokkene dere alle ringer med som varsler at verdigheten og menneskerettighetene vi alle har tatt for gitt så lenge, er under angrep».