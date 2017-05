Starter kampanje mot Google

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): I forkant av styremøtet til Google 7. juni, har twitterkontoen @slpng_giants (Sleeping Giants) satt i gang en kampanje for å gjøre de største eierne oppmerksomme på at Google fremdeles finansierer hatefulle ytringer gjennom sitt annonsenettverk.

Dette kan virke som en ubetydelig filleting, men er ikke nødvendigvis det.

Sleeping Giants har, ifølge deres egen oversikt, bidratt til at over to tusen annonsører selv har lagt inn blokkering for å unngå at deres annonser dukker opp hos nettstedet Breitbart.

Nå er fokuset flyttet til Google, som distribuerer annonser for en rekke selskaper og tar betaling for dette. Google har begynt å fjerne annonser på situasjon til situasjon, eller side til side, men svartelister ingen selskaper.

Finansierer ekstremisme

Den engelske avisen The Times skrev i mars at flere av verdens største selskaper bidrar til å finansiere terroristorganisasjoner og høyreekstremister gjennom å annonsere på nettsidene deres og på YouTube. En video på YouTube drar for eksempel inn 64 kroner for hver 1000. visning. Noen av de mest populære videoene har over en million visninger – og genererer dermed over 64.000 kroner i inntekter.

Googles administerende direktør i Storbritannia, Ronan Harris, diskuterte dette i et panelforum i London i mars, sammen med blant andre toppsjef Martin Sorrell hos annonsegiganten WPP.

KRITISERER GOOGLE: Martin Sorrell.

Harris uttalte at Google mer eller mindre har fikset dette og forklarte hvordan de jobber for å forhindre at slike ting skjer, da Sorrell avbrøt ham.

- Du kan vri på dette, Ronan, eller vi kan si sannheten. Jeg har tre store kunder her i Storbritannia som nylig har kontaktet meg personlig og sagt at merkevaretrygghet er et enormt viktig tema og de er ikke enige i det du sier nå, sa Sorrell ifølge Business Insider.

Retter seg mot aksjeeierne

«I stedet for å kutte sine forretningsforbindelser til rasistiske og ekstremistiske nettsteder, vil Google tillate ekstremistnettsteder å tjene annonsepenger på noen sider, mens de sprer hatefulle ytringer på andre sider. Og selv da er det ingen garanti for at Google vil reagere på det som er et brudd på deres eget brukerlovverk. Sleeping Giants-samfunnet har varslet om rasisme hos Breitbart i over seks måneder, uten at det har skjedd endringer», skriver Sleeping Giants i et innlegg hos Medium.com.

De sikter seg nå inn på Vanguard Group, Blackrock og Fidelity, som er de tre største aksjeeierne i Google, eller Alphabet, som selskapet teknisk sett er underlagt. Derfor har de startet en folkekampanje for å få disse selskapene til å kreve endringer hos Google.

De som står bak kontoen Sleeping Giants, forklarte i et intervju med Mother Jones i mars hvorfor de startet aksjonistlivet.

- Det skjedde vel en uke etter presidentvalget, da Steve Bannon ble kastet inn i en veldig sentral rådgiverrolle i Det hvite hus. Vi var nysgjerrige og ville vite mer om ham, så vi kikket på Breitbart etter valget – det var ikke engang før – for å se hva slags stoff de publiserte. Det vi fant der var enda verre enn vi hadde trodd. Det var ekstremt rasistisk og sexistisk. Da vi så dette, var det neste logiske skrittet å finne ut hvem som betalte for dette, og det viste seg at alle gjorde det, sa Sleeping Giants.

Rekord for S&P 500

Google-eier Alphabet steg på New York-børsen tirsdag, med 0,73 prosent eller 7,06 dollar, til en kurs på 977,61 dollar.

Standard & Poor 500-indeksen satte rekord ved å ende på 2404,39 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent eller 5,97 poeng. Dette var femte dag på rad med oppgang for S&P 500.

Nasdaq steg 24,31 poeng eller 0,4 prosent til 6163,02 poeng, mens Dow Jones økte med 74,51 poeng eller 0,4 prosent og landet på 21.012,42 poeng.