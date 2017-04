ANNONSE

Statens kjøp av eiendommen Austre Adventfjord på Svalbard er nå formelt gjennomført.

Staten betaler 300 millioner kroner for den 217,6 kvadratkilometer store eiendommen som ligger like nordøst for Longyearbyen på Svalbard.

Prosessen om kjøpet har pågått siden 2014 da grunneieren tok kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet med forespørsel om hvorvidt staten kunne være interessert.

Samme år hevdet en kinesisk forretningsmann at han var i forhandlinger om å kjøpe eiendommen, men dette avviste grunneieren.

Ut fra en vurdering av blant annet eiendommens beliggenhet nær Longyearbyen og et ønske om at en slik eiendom bør være norsk, sa næringsministeren at staten var innstilt på å overta eiendommen. I fjor høst aksepterte grunneieren statens bud på 300 millioner kroner, og fredag ble kjøpet formelt gjennomført etter at Stortinget ga sin tilslutning.

Med dette kjøpet eier nå staten rundt 99 prosent av Svalbards samlede areal.