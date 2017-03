ANNONSE

- De tildelte lisensene støtter opp under Statoils letestrategi om å sikre tilgang til prospektive arealer i stor skala, samtidig som vi utnytter konjunktursvingninger for å få tilgang til disse lisensene til gunstige priser i Mexicogolfen, sier Tore Løseth, Statoils direktør for leting i USA og Mexico.

Statoil vendte tilbake til den amerikanske delen av Mexicogolfen i 2004 og har nå eierinteresser i seks produserende felt og ett prosjekt som er i en såkalt definisjonsfase.

- Gjennomsnittsproduksjonen fra Statoils portefølje på amerikansk sokkel var på cirka 60.000 far per dag i 2016, og den forventes å bli nesten fordoblet innen 2020. Dette gjør Statoil til en av de fem største produsentene fra dypvannsområder i Mexicogolfen, sier Løseth.