Statoil firedoblet resultatet

Statoil hadde et justert driftsresultat på 3,3 milliarder dollar, rundt 28 milliarder kroner. Til sammenlikning var resultatet i samme periode for et år siden 0,9 milliarder dollar, eller rundt åtte miliarder kroner.

- Dette er ellevte gang jeg legger frem kvartalstall som konsernsjef, men det er første gang jeg kan vise til forbedring på årsbasis. Det følges rimelig godt, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Statoil, på pressekonferansen torsdag.

Høyere priser



Bedringen skyldes ifølge Sætre blant annet god drift, høyere oljepriser og dessuten en underliggende produksjonsvekst på fem prosent. Spesielt har Statoil fått hjelp fra stigende priser på produktene de selger.

- Vår realiserte væskepris er opp 70 prosent og gassprisene er også opp, sier Sætre.

Samtidig er produksjonen fra norsk sokkel den høyeste på fem år, drevet av høy regularitet og opptrapping av produksjonen på nye felt.

- Den internasjonale porteføljen leverte positive resultater, og kontantstrømmen per fat etter skatt var på nivå med vår norske portefølje, sier Sætre.

Flere funn



Statoil gjorde syv funn fra de ni letebrønnene i første kvartal.

- Vi er også i ferd med å starte vårt leteprogram i Barentshavet, der vi skal teste flere prospekter i de neste seks månedene, sier Sætre.

Inntektene til Statoil steg til 15,5 milliarder dollar i kvartalet, en bedring fra 12,7 milliarder dollar for et år siden.

