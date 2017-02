Statoil legger ned gasskraftverket på Mongstad ved utgangen av 2018

ANNONSE

Statoil har besluttet å legge ned gasskraftverket på Mongstad ved utgangen av 2018, opplyser selskapet. Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Bakgrunnen for beslutning er at kraftvarmeverket har hatt mindre utnyttelse enn planlagt fordi dampbehovet på Mongstad har vært lavere enn da verket ble planlagt. Det har ført til at vi har tapt mye på driften og grep for å justere aktiviteten var unngåelig, sier Grete Haaland, direktør for Asset Management i Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Statoil.

Anlegget ble etablert i 2010 for å sikre elektrisitetsforsyning til industrien og regionen. Ifølge selskapet skal den eksisterende gassavtalen sies opp, og anlegget stenges ned 31.12.2018.

– Kraftvarmeverket vil gå som normalt frem til oppsigelse. I denne toårsperioden vil det bli jobbet med alternative varmekilder og løsninger for en sikker og stabil drift av raffineriet, sier Grete Haaland i Statoil i en kommentar.

En konsekvens av stans av anlegget er reduserte CO2-utslipp på Mongstad i størrelsesorden 250-300.000 tonn pr. år.

