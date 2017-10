Statoil med oljefunn i den britiske delen av Nordsjøen

Kan være på mellom 25 og 130 millioner utvinnbare fat olje.

Statoil og partnerne har gjort et oljefunn i sidesteget til Verbier-brønnen på britisk sokkel. Det ble påvist minimum 25 millioner fat med utvinnbar olje i umiddelbar nærhet av borestrengen.

Funnet kan i bestefall være på hele 130 millioner fat. Med en oljepris på 56 dollar fatet, kan det gi Statoil inntekter på 7,3 milliarder dollar, eller rundt 60 milliarder kroner.

FANT SVART GULL: Boreriggen Transocean Spitsbergen boret for Statoil i Storbritannia.

– Dette er et oppmuntrende resultat for Statoil og det britiske teamet. Vi har påvist olje i et sandreservoar av god kvalitet og med gode reservoaregenskaper, men mye arbeid gjenstår, sannsynligvis også avgrensning, for å fastslå de utvinnbare volumene og få et mer presist ressursestimat, sier Jez Averty, letedirektør i Norge og Storbritannia i en en kommentar.

Statoil eier 70 prosent av Verbier, mens to mindre britiske oljeselskap eier resten.

Kan romme 130 millioner fat

Statoil skriver videre at de vil jobbe videre med dataene og legge planer for videre avgrensning for å slå fast den nøyaktige størrelsen på funnet, som kan være på opptil 130 millioner fat olje.

Hovedbrønnen på Verbier påtraff et vannfylt sandreservoar. Det ble besluttet å bore et såkalt sidesteg, en boring ut til siden i et nytt brønnspor, for å vurdere potensialet.

– Resultatene viser at vi traff riktig beslutning da vi bestemte oss for å bore et sidesteg, og dette funnet viser at det kan være betydelig gjenværende potensial i dette modne bassenget, sier Jenny Morris, letesjef i Storbritannia, i en kommentar.

Skuffende resultater

Statoil har i sommer boret tre brønner på britisk sokkel med riggen Transocean Spitsbergen. De første brønnen ga mindre resultater, mens den andre brønnen var tørr. Den tredje brønnen var Verbier-brønnen.

- Selv om resultatene fra de to andre letebrønnene var skuffende, er vi overbevist om at britisk sokkel fremdeles har potensial for funn med høy verdi, og resultatene fra Verbier gir oss så absolutt tiltro og vilje til å fortsette letevirksomheten, sier Morris.

Statoil har også gjennomført en letekampanje i Barentshavet i sommer som har vært en stor skuffelse. Blant annet fant ikke Statoil olje i den store geologiske strukturen på Korpfjell, som hadde potensial til å bli det største oljefunnet på norsk sokkel noensinne.

