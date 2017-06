Statoil oppretter 45 nye årsverk

ANNONSE

Det går fram av konsekvensutredningen for Johan Castberg som selskapet offentliggjorde mandag. De årlige driftsinvesteringene vil ligge på 1,15 milliarder kroner, og Statoil regner med at de totale utbyggingskostnadene blir i overkant av 50 milliarder kroner.

Dette innebærer ifølge Harstad Tidende (bak betalingsmur) at Statoil styrker organisasjonen i Harstad med 40-45 årsverk.

Omfattende prosess

Driftsorganisasjonen skal ligge i Harstad, mens forsyningsbasen og helikopterbasen legges til Hammerfest. Agenda Kaupang har beregnet de direkte og indirekte virkningene av en utbygging til å utgjøre 1.700 årsverk nasjonalt, hvorav rundt 500 vil være i Nord-Norge. Den endelige investeringsbeslutningen tas mot slutten av året.

– Dette har vært en omfattende prosess hvor vi har vurdert flere alternativer, men hvor Hammerfest og Harstad hver for seg gir de beste industrielle løsningene for Johan Castberg., sier prosjektdirektør for Johan Castberg, Knut Gjertsen.

Styrke Hammerfest

Statoil varsler at de i samarbeid med andre operatører vil se på hvordan de kan styrke «det totale petroleumsmiljøet i Hammerfest» før de leverer den endelige planen for utbygging og drift (PUD).

– Dette vil på sikt kunne gi økt lokal rekruttering til næringen, samt at Finnmark kan få en sterkere posisjon i den teknologidrevne utviklingen av Barentshavet, sier leder for Drift Nord i Statoil, Siri Espedal Kindem.

Johan Castberg er det største av flere oljefunn som er gjort i Barentshavet de siste årene, og ligger midt mellom fastlandet og Bjørnøya. Feltet består av flere funn, og ressursanslagene ligger på 450–650 millioner fat olje.

Vurderer terminal

Av konsekvensutredningen går det også fram at Statoil og Castberg-partnerne vurderer å bygge en oljeterminal på Veidnes i Nordkapp kommune. Denne ses i sammenheng med andre planlagte utbygginger i Barentshavet.

Det nordnorske leverandørnettverket PetroArctic gleder seg over utsiktene til 500 nye årsverk i den nordnorske oljebransjen.

-Vi nærmer oss et nytt kapittel i oljeeventyret i Nord-Norge. Dagens beslutning styrker petroleumsklyngene i Nord-Norge. Våre medlemsbedrifter fra Helgeland i sør til Honningsvåg i nord står klare med sveiseapparat og kloke hoder til å konkurrere om oppdrag, sier direktør Kjell Giæver i PetroArctic.

