Statoil-sjefen går opp én million i lønn

Øker lønnen med 13 prosent.

Statoil-sjef Eldar Sætre gjør et kraftig lønnshopp i sammenheng med at han forlenger som konsernsjef i oljeselskapet. Fra og med 1. september i år økes fastlønnen til Sætre til 8,8 millioner kroner.

Det fremgår av en melding fra Statoil fredag.

Sætre hadde i fjor en fastlønn på 7,7 millioner kroner. Det betyr at Sætre får en lønnsøkning på 14 prosent sammenliknet med 2016.

I 2016 var den gjennomsnittlige lønnsveksten i Norge 1,6 prosent, ifølge SSB.

Størst selskap

I meldingen begrunnelsen lønnsøkningen med å vise til at Statoil er klart større enn noe annet norsk selskap, målt både i inntekter og markedsverdi.

«Statoil er også det største selskapet i Norden målt i inntekter, og nest størst målt i markedsverdi. Styret i Statoil har over noe tid jobbet med en vurdering av konsernsjefens samlede betingelser i forhold til markedet», heter det i en melding fra selskapet.

- Statoil skal ha konkurransedyktige betingelser i de markeder vi opererer, men vi skal ikke være lønnsledende. Styret har ut fra en vurdering av dette og oppnådde resultater justert de samlede betingelser for konsernsjefen. Styret er svært glade for at Eldar Sætre fortsetter som konsernsjef, sier styreleder Jon Erik Reinhardsen i meldingen.

Fortsetter

Sætre fyller 62 år i februar 2018, men han og styret er blitt enig om at Sætre skal fortsette i jobben sin etter dette. Dette innebærer at Sætre ikke benytter seg av sin avtalte rett til å gå av med pensjon ved fylte 62 år, slik han har anledning til.

- Styret i Statoil har hatt et ønske om at Eldar Sætre skulle fortsette som konsernsjef. Eldar har som konsernsjef lykkes med å gjennomføre viktige endringer i Statoil. Han har ledet selskapet gjennom en krevende periode for industrien, og Statoil er i dag et sterkere selskap. Han er rett person til å lede arbeidet med å utvikle Statoil som et bredt energiselskap, med en klar strategi for sikker drift, høy verdiskaping og lave utslipp, sier Reinhardsen i en kommentar.

Inkludert bonuser tjente forøvrig Sætre 14,8 millioner kroner i 2016.

