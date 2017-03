Statoil-sjefen tjente 11,4 millioner kroner i fjor

Eldar Sætre fikk en lønn på 11,4 millioner kroner i 2016. Det innebærer at Statoil-sjefen fikk et lønnskutt på 2,8 millioner kroner sammenliknet med året før.

Det fremgår av årsrapporten til Statoil fredag.

Nedgangen skyldes delvis at Sætre i 2016 fikk «bare» 2,06 millioner kroner i bonus, en nedgang fra 3,50 millioner i 2015.

Sætre fikk dessuten 1,4 millioner kroner mindre i langtidsincentivordningen, hvor det ligger en forpliktelse til å investere nettobeløpet i Statoil-aksjer.

Størrelsen på bonusen til Statoil-sjefen er avhengig av i hvilken grad han presterer i henhold til sin egen «prestasjonskontrakt». Langtidsincentivordningen er ikke prestasjonsavhengig.

Helge Lunds USA-satsing har kostet Statoil 75 milliarder kroner

Statoil har hatt en turbulent år i 2016, og på kapitalmarkedsdagen i februar ble det kjent at selskapet må ta tap på 120 milliarder kroner, blant annet på investeringene i Nord-Amerika. Det bidro til at Statoil for andre år på rad gikk med et underskudd. Årsresultatet til den norske oljekjempen var på - 24 milliarder kroner i 2016.

Statoil-aksjen gjorde det imidlertid svært så godt og steg med 27 prosent i løpet av året, noe som riktignok i stor grad kan forklares av at oljeprisen fordoblet seg i løpet av året.