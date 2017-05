Statoil starter stor letekampanje i Barentshavet

ANNONSE

Om kort tid kan vi få et pekepinn om hvor lenge oljealderen i Norge kan vare.

Statoil startet nemlig mandag opp boringen av fem prospekter nordøst av Barentshavet, inkludert Korpfjell. Prospektet har potensial til å bli det største feltet på norsk sokkel noensinne.

- Vi startet boringen natt til mandag. Dette er brønner som har veldig spennende potensial på forskjellige måter, sier kommunikasjonsjef for norsk sokkel i Statoil, Morten Eek, til Nettavisen.

- Helt feil at oljeepoken er over

Korpfjell, som ligger lett opp mot delelinjen til Russland, er regnet som et av de mest lovende oljefeltene på mange tiår.

Konjunkturrapport: - Mot lysere tider på norsk sokkel

Analysebyrået Rystad Energy har anslått at Korpfjell kan være på hele 10 milliarder fat olje i det høyeste scenarioet. Da blir det det største oljefunnet i Norge noensinne.

Optimisme i Statoil i starten av avgjørende leteår



Til nå er det største funnene Ekofisk og Statfjord, med rundt fire milliarder fat olje.

- Generelt så ser vi et veldig stort potensial i Barentshavet. Vi tror det blir gjort store funn og at de vil kunne forlenge oljealderen i Norge med mange tiår, sier analysesjef Per Magnus Nysveen i analysebyrået Rystad Energy til Nettavisen.

SKAL LETE: Kart over de fem brønnene Statoil skal bore i Barentshavet. Den mest interessante er Korpfjell, nord i Barentshavet mot delelinjen til Russland.

Han mener det er helt feil at oljeepoken er i ferd med å ta slutt på.

- Vi er kanskje halvveis i en vekstfase med skiferolje i USA. Den har nå vart i fem år, og om nye fem år vil veksten flate ut. Da er det viktig å være posisjonert til å dra nytte av en ny oppgang i oljeprisene, sier Nysveen til Nettavisen.

Nok et norsk oljefelt har passert en milliard fat

- Så dette kan bety en ny gullalder på norsk sokkel?

- Ja, absolutt, sier Nysveen.

Terje Søviknes: - MDG-vedtak vil være en katastrofe

- Stor usikkerhet

Både Statoil og Rystad Energy understreker imidlertid at at det er veldig uvisst rundt hvor mye olje som kan finnes i områdene. Selv om det beste anslaget er ti ganger så stort, så mener Nysveen at et mer realistisk anslag for Korpfjell er en milliard fat.

- Korpfjell er en av de siste store strukturene som gjenstår på norsk sokkel, og hvis man gjør et funn der, så kan det være veldig stort. Samtidig er det stor sjanse for at det ikke blir noe av, sier Eek.

Borekampanjen vil vare fra mai til september og resultatene fra de fem prospektene vil komme fortløpende utover sommeren og høsten.

Solberg ser lysning i nord



Studie: Regjeringen gir blaffen i oljeråd fra miljøeksperter