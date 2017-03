Statoil-topp i Twitter-feide med MDG

ANNONSE

Talsmann og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG), Rasmus Hansson, publiserte denne uken et innlegg hos Dagbladet hvor han går i strupen på Statoil. Selskapet blir omtalt som et selskap som «har tapt arven på kasino», som gambler med felleskapets penger og som har kullsviertro på en fossil framtid.

Det får direktør og sjeføkonom Eirik Wærness i Statoil til å reagere kraftig.

Han skriver blant annet på Twitter:

.@rasmusjmh Påstander er ikke nødvendigvis fakta, selv om de er skrevet av folkevalgte. All næring innebærer risiko. https://t.co/evzkDspxhN — Eirik Wærness (@EWaerness) March 1, 2017

Til Nettavisen sier Wærness at han mener innlegget bygger på en forestilling om at oljevirksomheten på sokkelen har vært et stort tapsprosjekt, der selskapene stikker av med milliarder av kroner fra skattyterne.

- Virkeligheten er motsatt – oljeformuen (som Hansson også kaller det) er i stor grad omgjort til velstand og arbeidsplasser i Norge, samt verdens største offentlig eide pensjonsfond på 7500 milliarder kroner. Og det er fremdeles store verdier igjen i bakken, sier Wærness.

MDG innrømmer feil

Hansson viser til at Statoil har tapt 120 milliarder kroner de siste årene, noe han forklarer med at «etterspørselen etter olje går ned».

- Det er direkte feil å påstå at oljeetterspørselen er på vei ned, når den faktisk øker mye og aldri har vært høyere, skriver Wærness.

Tall fra Det internasjonale energibyrået bekrefter dette.

MDG opplyser at dette nå er rettet til at «etterspørselen etter olje skal ned», noe Hansson bekrefter.

- Her gjorde vi en feil og det er bra at Statoil påpekte det. Men etterspørselen etter olje skal ned og det vil gå fortere enn oljeselskapene drømmer om, sier Rasmus Hansson til Nettavisen.

Venter nedgang

Også Wærness medgir samtidig at oljeetterspørselen på et tidspunkt vil synke.

- Ulike scenarier viser at toppen nås en gang mellom 2025 – 2040. Men selv i en verden med mindre etterspørsel vil det være behov for å sette nye olje- og gassfelt i produksjon for å dekke opp synkende produksjon fra eksisterende felt, sier Wærness.

Det har Rasmus Hansson ingen tro på.

- Hele poenget med Paris-avtalen er at kull, olje og gass skal bli ulønnsomt og må bort. Oljesektoren og mange politikeres drøm er at dette vil ta 100 år, men vi tror ikke det, sier Hansson til Nettavisen.

Hansson viser til at Statoil gikk med 24 milliarder i underskudd i 2016. Mesteparten skyldes imidlertid nedskrivninger på dyre felt i USA, kjøpt da oljeprisen var over 100 dollar. Hansson tror imidlertid på nye tap.

- Vi får se hvor mange år med underskudd investorene tåler før de flykter fra Statoil. Nå har de dummet seg ut i 100-milliardersklassen, og det kommer selvfølgelig nye nedskrivninger i fremtiden. Statoil har gjort en totalt feilvurdering av klimapolitikken. Den går mot grønnere investeringer, sier han.

- Men grunnen til at Statoil de siste årene har tapt penger skyldes vel fallet i oljeprisen, som igjen handler om Opec. Det har vel lite med miljøhensyn å gjøre?

- Det er et fett for den norske statskassa om det er Saudi-Arabia eller miljø som fører til at oljesektoren blir mindre lønnsom. På sikt går det uansett nedover, sier han.

- Bør trekke seg ut

Wærness avviser at Statoil og norske politikere gambler med fellesskapets penger, slik Hansson påstår.

- Alle investeringer og all næringsvirksomhet er forbundet med risiko. Det gjelder offentlige investeringer i infrastruktur, så vel som leting og utvinning etter olje og gass, og investeringer i ny fornybar energi, skriver Wærness.

Innen fornybar energi viser Wærness til at det foreløpig er behov for betydelige subsidier og at det er svært usikkert hvilken forretningsmodell som kan gi lønnsomhet i fremtiden.

Også Hansson innrømmer at oljefeltene ikke blir ulønnsomme i morgen.

- Men det norske fellesskapet bør trekke seg ut av oljesatsingen mens den fortsatt er lønnsom. All forretningsvirksomhet handler om å trekke seg ut på riktig tidspunkt. Vi mener det er nå, sier Hansson.

