Statoil vil bruke inntil 55 milliarder kroner på «elefantfelt»

ANNONSE

Operatør Statoil og partnerne AkerBP, Petoro, Maersk og Lundin vil investere mellom 40 og 55 milliarder kroner i fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen.

Det betyr at den samlede investeringen på feltet blir nærmere 150 milliarder kroner.

Analytiker: Sverdrup-feltet det eneste trygge

Johan Sverdrup feltsenter.

Halvering av investering

Første fase av Johan Sverdrup er under utbygging med planlagt produksjonsstart sent i 2019. Produksjonsstart for fase 2 er planlagt i 2022.

Flere kontrakter tildelt i Sverdrup-utbyggingen

Investeringsestimatet utgjør en halvering siden plan for utbygging og drift ble levert for fase 1 av Johan Sverdrup, ifølge Statoil.

– Kvalitet i gjennomføringen av fase 1 og forbedringsarbeidet vi har gjennomført sammen med partnerne og leverandørene på fase 2 har styrket lønnsomheten. Nullpunktsprisen for hele feltutbyggingen er nå under 25 dollar fatet, sier Kjetil Digre, Statoils prosjektdirektør for Johan Sverdrup, i en melding.

Helge Lunds USA-satsing har kostet Statoil 75 milliarder kroner

Tre kontrakter

I sammenheng med klargjøringen har Statoil tildelt tre kontrakter til underleverandører. Røkke-selskapene Aker Solutions, som skal levere prosessplattform, og Kværner, som skal stå for stålunderstell, får to av dem. Samtidig skal Siemens levere kraftforsyning fra land.

Verdien på Aker Solutions-kontrakten er ifølge en børsmelding fra selskapet på 300 millioner kroner, mens Kværner-kontrakten er verdsatt til seks millioner kroner.

Johan Sverdrup-feltet er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel. Med forventede ressurser på 1,9–3,0 milliarder fat olje er feltet et såkalt elefantfelt, en betegnelse på felt som inneholder over én milliard fat olje eller naturgass.

Statoil øker verdien av Johan Sverdrup-feltet

Johan Sverdrup ventes å være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. - Utbyggingen av Sverdrup skaper store ringvirkninger på fastlandet, er svært lønnsom og vil medføre store inntekter til fellesskapet når det kommer i produksjon, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) i en kommentar.