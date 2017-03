ANNONSE

Statkraft har selv gransket forholdene om risiko for korrupsjon i ett av deres selskaper i Brasil.

På bakgrunn av funnene ble myndigheter i Brasil og Norge varslet. Næringsminister Monica Mæland (H) og Økokrim ble informert.

– Vi er bekymret for at det kan ha forekommet korrupsjon i Brasil, sier pressetalsmann Lars Magnus Günther til Dagens Næringsliv.

– Vi har ikke funnet bevis for korrupsjon, men en kombinasjon av risikofaktorer gjør at vi er bekymret for at det kan ha forekommet korrupsjon i Brasil. Basert på de bekymringene – vi har ikke bevis, men ting som kan tyde på det – valgte vi å melde til brasilianske myndigheter. Nå er det opp til brasilianske myndigheter å vurdere informasjonen og eventuelt gjennomføre etterforskning eller konkludere i saken. Både eier og Økokrim er blitt informert, både om granskningen og innholdet i rapporteringen.

Det var i andre kvartal i fjor at brasilianske myndigheter ble varslet. Dette er første gang Statkraft bekrefter at også norske myndigheter er koblet inn i saken, skriver Dagens Næringsliv.

I årsrapporten opplyser Statkraft at føderale påtalemyndigheter i Brasil etterforsker «mulige kriminelle handlinger» begått av representanter for de fire største pensjonskassene i Brasil og representanter for selskaper som pensjonskassene har investert i, skriver avisen.

