Stein Erik Hagen vurderer å bygge 780 leiligheter på Oslo Øst

(Estate nyheter): I november 2010 solgte Siemens hovedkontoret i Østre Aker vei 90 i Oslo til FG Eiendom og Winta Eiendom for 321 millioner kroner. Den gamle bygningsmassen var på 46.000 kvadratmeter fordelt på 6 bygg.

I 2014 ble det nyoppførte hovedkontoret til Siemens solgt til W.P. Carey, noe som realiserte en utviklingsgevinst på nesten 200 millioner kroner.

Utleiemarkedet for kontoreiendom i korridoren Økern og langs Østre Aker vei nordover har vært svakt de siste årene. Med et kanonsterkt boligmarked ser de nåværende eierne nå på muligheten for å bygge boliger på eiendommen.

På vegne av Østre Aker vei 90 AS, som eies av Winta Eiendom og Orkla Eiendom, har Kristin Jarmund Arkitekter bestilt en planforhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten. I boligutredningen som er vedlagt bestillingen, skisseres det 780 leiligheter på området. Dette tilsvarer nesten 70.000 kvadratmeter BRA.

Arkitektselskapet understreker at dette er foreløpige/innledende studier ment som underlag for diskusjon og videre utvikling.

Stein Erik Hagen investerer gjennom selskapet Canica.

Østre Aker vei 90 ligger i et utviklingsområde i ytre by med bymessig utvikling med høy arealutnyttelse. Området ligger også i en avvikssone for støy hvor man tillater bygging av boliger i rød og gul sone ved å gjøre kompenserende tiltak som innglassing av balkonger og anlegge boliger med en stille side.

– På bakgrunn av dette er det gjort en undersøkelse av potensialet for å utvikle deler av tomtearealet til boligformål. Utformingen legger vekt på en bymessig utforming med høy tetthet og gode uterom med en blanding av urbane og parkmessige kvaliteter, skriver Kristin Jarmund Arkitekter.

De to største aksjonærene i Winta Eiendom er Lars Windfeldts investeringsselskap Arcanum AS (50 prosent) og Stein Erik Hagens familieselskap Canica (25 prosent). Canica eier også 24,47 prosent av Orkla ASA, som eier Orkla Eiendom gjennom selskapet Capto Eiendom. Stein Erik Hagen er også styreleder i Orkla.

