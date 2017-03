Steinfeld tror Trump kan løse Krim-floken

ANNONSE

OSLO SENTRUM (Nettavisen): - Donald Trump sa nylig at han forventer at Russland leverer Krim tilbake til Ukraina. Det kommer aldri til å skje. Men jeg tror Trump tenker som en forretningsmann og går høyt ut for å få på plass en avtale før Øst-Ukraina, sier Steinfeld til Nettavisen.

Nettavisen møtte han i anledning et morgenmøte hos kommunikasjonsbyrået Corporate Communications, hvor han intervjuet utenriksminister Børge Brende.

Steinfeld er fortsatt optimistisk med tanke på at sanksjonene kan bli løst innen relativt kort tid.

- I 2014 sa jeg at jeg trodde det vil ta tre år. Med Trump som president i USA har Putin nå et håp om at 2017 at blir året hvor sanksjonen faller. Men vi får skje hva som skjer, sier han.

- Klar posisjon

Ved siden av Krim, er det også stridigheter mellom Russland og Ukraina i den russisktalende Øst-Ukraina. Men denne konflikten regnes som mindre fastlåst enn spørsmålet om Krim, som også Brende medgir.

- Når det gjelder Øst-Ukraina er det realpolitisk større realisme rundt en snarlig løsning av det spørsmålet enn spørsmålet rundt Krim, sier Brende til Nettavisen.

Han er imidlertid klar på at Norge ikke vil heve sanksjonene mot Russland før de trekker seg ut av Krim.

- Vår posisjon er klar: Du kan ikke i det 21. århundre bare annektere en del av et annet land, det kan vi ikke akseptere , sier Brende.

- Vi aksepterte aldri annektering av Baltikum under Den kalde krigen heller. Nå er de baltiske statene frie nasjoner, sier Brende.

Steinfeld viser til at Krim er 70 prosent befolket av russere, noe som gjør at Putin aldri vil gi slipp på det.

Han sier at daværende president Boris Jeltsin er den eneste grunnen til at Krim i det hele tatt ble en del av Ukraina da Sovjetunionen gikk i oppløsning. Det ble nemlig litt i overkant mye vodka på den drikkeglade Jeltsin under forhandlingene med Ukrainas president Leonid Kravsjuk.

- Kravsjuk har senere sagt at Ukraina var villige til å gi Krim til Russland. Men under forhandlingene ble Jeltsin så påseilet at han glemte å nevne hele Krim, sier Steinfeld, som var i Sevastopol på Krim for Dagsrevyen like etter at avgjørelsen ble kjent.

- Folk var rasende på Jeltsin, sier den gamle Russland-korrespondenten.

