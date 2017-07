Sterk fremgang for Zalando

Netthandelsgiganten øker omsetningen med rundt 20 prosent i andre kvartal.

Den tyske nettbutikken Zalando fortsatt den kraftige veksten som selskapet har hatt de siste årene. I andre kvartal 2017 økte omsetning i selskapet med rundt 20 prosent til omtrent 1.100 millioner euro.

Den justerte driftsmarginen var rundt 7,5 prosent i første halvår, tilsvarende et driftsresultat på rundt 83 millioner euro.

- I løpet av de første seks månedene har vi levert et sterkt resultat og utvidet våre nordiske partnerskap, sier Kenneth Melchior, Norden-sjef for Zalando, i en kommentar.

- Vi er glade for å se en stadig voksende forbrukerbase i Norden. For å kunne få ytterligere innpass i markedet, er det viktig å tilby et relevant, trendy utvalg og samtidig øke servicenivået. Ved å legge til lokale merkevarer som Weekday i vårt sortiment og sette bekvemmelighet først, ved å etablere et nordisk varelager i Brunna, Stockholm, vil vi sikre at vi imøtekommer de økende kravene til våre norske kunder, fortsetter Melchior.

