Sterkt resultat for Statoil reddet Oslo Børs

Takket være et svært godt kvartalsresultat for Statoil endte hovedindeksen på Oslo Børs på 732,82 poeng, en marginal oppgang på 0,04 prosent.

Statoil var torsdagens mest omsatte aksje og steg med 1,75 prosent. Olje- og gasselskapet la torsdag morgen fram et driftsresultat for andre kvartal som var mye bedre enn det analytikerne spådde på forhånd.

De fleste andre aksjene på omsetningstoppen opplevde nedgang torsdag. Telenor falt 0,88 prosent, DNB gikk ned 0,79 prosent og Marine Harvest 0,20 prosent, mens Norsk Hydro hadde en svak oppgang på 0,10 prosent.

De toneangivende børsene i Europa var også preget av nedgang torsdag. DAX 30-indeksen i Frankfurt falt 0,77 prosent, FTSE 100 i London gikk ned 0,15 prosent og CAC 40 i Paris sank 0,11 prosent.

Ved børsslutt torsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 51,22 dollar. Dette er noe opp fra samme tid onsdag da den ble omsatt for 50,58 dollar.

