Stillehavsparadiset er forvandlet til et plastikkhelvete

Øya ligger lokalisert i det sydlige Stillehavet, mer enn 5000 kilometer fra nærmeste storby.

På tross av at Henderson Island er milevis unna en direkte forurensningskilde, er den av australske forskere nylig blitt kåret til verdens mest plastikkforurensede sted på jorden, skriver DR Nyheder.

Forrige gang et forskerteam besøkte den isolerte øya fant de vanvittige 671 biter med plastikkavfall per kvadratkilometer.

Jennifer Lavers er en av forskerne fra University of Tasmania som så avfallet med egne øyne.

- Ut ifra prøver vi tok fra Henderson Island har vi nå estimert at det er cirka 17 tonn plastikk på den lille øya, og at mer enn 3700 deler plastikkavfall skyller opp på stranden hver eneste dag, sier hun til avisen The Atlantic.

En årsak til at akkurat Henderson Island er spesielt rammet av strandet plastikk, skyldes en sterk strøm i det sydlige Stillehavet som samler med seg plastikken, og deretter videre rett mot den lille øya.

TILPASSER SEG: Dyrene som lever på øya er vant til å tilpasse seg. Her har en krabbe funnet beskyttelse inni en bit plastikk.

Grunnet sin unike natur har Henderson Island stått på UNESCO`s verdensarv siden 1988, men dessverre er det lite som effektivt kan beskytte den spesielle øya så lenge det dumpes avfall i verdenshavene.

Etter at forskerne sorterte en del av plastikken de fant, ble det avdekket at emballasje kunne spores tilbake til hele 24 forskjellige land.

- Det forteller oss at ingen land er mer eller mindre skyldige i denne problematikken, sier Lavres.

Plastavfall er et globalt problem, noe også Norge fikk erfare for knappe tre måneder siden da det viste seg at en syk hval på Sotra hadde hele 30 plastikkposer i magen.

Viltnemnda måtte avlive en syk gåsenebbhval som gjentatte ganger satt seg fast i grunt vann ved Sotra. Da forskere senere åpnet magesekken på dyret var det et trist syn.

TRIST: Forskere fant 30 plastposer i magen på gåsenebbhvalen som måtte avlives på Vindenes på Sotra i Hordaland.

- Magen var helt fullstappet av plast. Rundt 30 plastposer i tillegg til en del småplast. Det er veldig trist, fortalte zoolog og førsteamanuensis Terje Lislevand ved Universitetet i Bergen.

Ifølge kringkasteren var tarmsystemet i hvalen fullstendig tømt for næring og alt tyder på at hvalen har hatt det vondt.

- Det er det ingen tvil om. Jeg tør ikke anslå hvor lang tid det har tatt før han har fylt opp magesekken med plastposer. I dette tilfellet har plastpartikler hopet seg opp og skapt en propp i systemet, sier Lislevand.

Marin forurensning er et økende problem og ifølge FNs miljøprogram havner over åtte millioner tonn plastsøppel i verdenshavene årlig.