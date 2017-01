ANNONSE

- Er man så like i Norge at man ikke trenger arveavgift, spurte samfunnsøkonom Thomas Piketty under et foredrag ved Universitetet i Oslo, skriver Dagsavisen.

Thomas Piketty har gjennom sin forskning vist hvordan ulikhetene vokser kraftig, og at levestandard bestemmes i større grad av arv enn arbeidsinnsats.

Ap vil ikke gjeninnføre arveavgiften som den blåblå regjeringen fjernet i 2014. Istedenfor vil partiet hente inn 15 milliarder kroner mer i skatt innen 2021.

Piketty frykter at Norge kan miste sine sosialdemokratiske verdier. Han mener at Ap i det minste burde innføre arveavgift på de største formuene.

Aps finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen, forklarer partiets valg slik.

– Vi mener det er nødvendig å skattlegge formue, og arv blir til formue. Arveavgiften vi hadde traff dårlig de med stor formue. Da vi satt i regjering med SV hevet vi bunnfradraget kraftig, slik at det nesten ikke var penger igjen å hente der.