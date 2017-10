Stoltenberg fra 6,5 millioner til 0 i formue

Økte inntekten betraktelig.

Skattelistene viser at NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg (58), tjente 712.511 kroner til Norge i fjor.

Av disse skattet han 287.964 kroner.

I formue opplyses det at han hadde null kroner i 2016. Til sammenligning sto han oppført med 6.489.508 kroner i 2015.

Av pengene 58-åringen har skattet for i Norge i 2016, kommer trolig mesteparten fra boksalg. Han ga nemlig ut boka «Min historie», om sitt liv i norsk politikk oktober i fjor.

Boka gikk rett til topps på bestselgerlista og lå utvilsomt under mange juletrær i 2016.

Ifølge Dagens Næringsliv skal Stoltenberg ha sikret seg en spesialavtale med forlaget Gyldendal. Det skal dreie seg om en royalty-avtale som kunne gi ham flere millioner i ekstrainntekter på boka, sammenlignet med en standard-kontrakt.

Har tjent mer

Selv om ligningstallene for 2016 nå er offentlige, viser de ikke hele sannheten for Stoltenberg. Han skatter nemlig ikke lenger til Norge for det han tjener som NATOs generalsekretær.

For den prestisjetunge jobben tjente han i underkant av to millioner kroner i 2016.

Disse trenger han ikke skatte for, fordi det gis skattefritak for arbeid i en del internasjonale organisasjoner.

I tillegg har Stoltenberg gratis bolig, bil med egen sjåfør og andre goder.

Tjente 137.000 i 2015

I fjor viste skattelistene at Stoltenberg nesten ikke betalte skatt til Norge i 2015. Han hadde en inntekt på 137.114 kroner og betalte han 68.374 kroner i skatt.

Stoltenbergs formue i 2015 var 6.489.508 kroner.

Dette tjente Ap-nestlederne

Trond Giske og Hadia Tajik deler på nestledervervet i partiet Stoltenberg tidligere ledet, Arbeiderpartiet.

Tajik tjente i 2016 982.904 kroner og skattet 407.538 kroner. I formue oppgis det at hun hadde 3.235.681 kroner.

Giske tjente 1.282.281 kroner og skattet 564.914 kroner. I formue hadde han i 2016 4.348.152 kroner.

