Storavis om nye norske skip: Havets Tesla

Den amerikanske storavisen Wall Street Journal gir norsk lasteskip kallenavnet «Havets Tesla»

Wall Street Journal har besøkt Norge og skrevet om Yara Birkeland, som blir verdens første mannskapsløse, selvkjørende skip.

De er planlagt sjøsatt i slutten av 2018 og skal frakte gjødsel mellom Porsgrunn og Brevik. Yara Birkeland blir fremhevet som et svært miljøvennlig alternativ. Sjekk videoen nedenfor. Artikkelen fortsetter under.

Skipene er batteridrevet, vil styre ved hjelp av GPS, radar, kameraer og sensorer. Uten mannskap skal de styre mellom annen båttrafikk og legge til kai. Prislappen er 25 millioner dollar per skip.

WSJ sier at skipet har fått kallenavnet «Havets Tesla» av ledere i skipsindustrien, og at selv om skipet koster tre ganger så mye som andre skip på samme størrelse, så vil de likevel være lønnsomme fordi driftskostnadene blir kuttet med 90 prosent.

– Det er klart det er stas å være først ute. Vi tror jo at dette er fremtiden. Vi tror dette kan få en større betydning, og noen må være først ute. Og det skal vi være, sier kommunikasjonssjef Kristin Nordal i Yara til Aftenposten.

Kongsberg Gruppen har også avtale om levering av autonome skip til andre selskaper. Nettavisen har tidligere skrevet at Britiske Automated Ships Ltd har inngått avtale om levering av skip fra Kongsberg Maritime.

Administrerende direktør Lars Jensen i danske SeaInntelligence Consulting sier til SWJ at teknologien ikke er problemet med autonome skip i skipsfarten.

- Autonome skip er dyrere i utgangspunktet, og de må bygges veldig robuste, for hvis de bryter sammen vil det koste mye å sende et team for å reparere dem midt ut på havet, sier han.

