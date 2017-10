Storbank: - Wall Street har nådd episke proporsjoner

Aksjemarkedet i USA satte nye rekorder tirsdag.

NEW YORK (Nettavisen): Dow Jones-indeksen nådde tirsdag sitt høyeste nivå noensinne – og dette har skjedd hele 47. ganger i 2017.

Den industritunge indeksen steg med 0,3 prosent til 22.830 poeng og klatrer altså stadig nærmere grensen på 23.000.

Standard & Poor 500 steg også, nærmere bestemt med 0,2 prosent, til 2551 poeng, mens Nasdaq løftet seg 0,1 prosent til 6586 poeng.

Wal-Mart var en av dagens store vinnere, med en oppgang på 4,48 prosent eller 3,61 dollar til 84,14 dollar per aksje. Økningen kom etter at varehandelgiganten uttalte at den vil fortsette å fokusere på sine nasjonale butikker og e-handel.

Børseventyret på Wall Street har nå nådd episke proporsjoner, mener storbanken Morgan Stanley.

- Vi sier ikke dette som en overdrivelse, men basert på målbare perspektiv. Spredningen i verdisettingene og vekstratene er blant de laveste vi har sett de siste 40 årene, aksjene er på sitt mest idiosynkratiske siden 2001, og egenkapitalandelen i hedgefond på sitt høyeste siden mars 2008, sier banken ifølge Market Watch.

De tre store aksjeindeksene har alle satt rekorder en rekke ganger i 2017. Børsmarkedet har steget enormt siden Donald Trump ble valgt til president i USA i november 2016. Også i Europa har aksjemarkedene vokst over 20 prosent.

- Selv om investorer tidvis har virket motvillige til å omfavne den siste oppgangen, er det tegn fra forrige måned som tyder på at risikoviljen er stigende, konkluderer Morgan Stanley.

