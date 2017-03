Storbank tror kronen kan bli «for sterk»

Til sammenlikning må du ut med 9,22 kroner for en euro i dag.

Meglerhuset venter dermed at vi vil se en markant snuoperasjon for den norske kronen innen utgangen av året.

Kraftig fall sender kronen mot ny bunn

Nordea Markets legger frem nye anslag for norsk økonomi tirsdag. Der fremgår det at de venter at veksten i den norske økonomien vil tilta, noe som vil trekke kronen opp.

Nordea venter en dobling av BNP-veksten i Norge i 2017 til 1,8 prosent , sammenliknet med en vekst på fattige 0,8 prosent i 2016. Arbeidsledigheten venter også å avta både i 2017 og 2018.

Norges Bank holder renten uendret

Valutaanalytiker: - En skikkelig skivebom

Samtidig venter ikke Nordea en renteheving fra Norges Bank før 2019.

«Med tiltakende vekst, noe fallende arbeidsledighet og fortsatt solid boligprisvekst virker et rentekutt lite sannsynlig i Norge, på tross av lav inflasjon og kapasitetutnytting under normalen. Men det skal også endel til for at Norges Bank setter opp rentene. Så lenge rentene i euroland blir liggende på dagens lave nivå ser vi ikke for oss noen renteoppgang i Norge. Det vil kunne gi en for sterk krone», skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i makrorapporten tirsdag.

Høyere oljepriser og lavere boligprisvekst

Oljeprisen har frem til nå vært den ganske viktigste driveren for kronekursen, men meglerhuset mener at den i tiden fremover vil ha litt mindre å si.

«Når det nå blir klart at Norge greier seg rimelig bra selv med priser rundt 50 dollar vil igjen rentedifferansen kunne bli en driver i markedet. Den tilsier noe sterkere krone enn vi har i dag. At vi også tror at oljeprisen kan komme noe opp de neste årene trekker samme vei», skriver Bruce.

Nordea venter en gravis oppgang i oljeprisene fra 56 dollar fatet i andre kvartal til 58 og 59 dollar fatet i henholdsvis tredje og fjerde kvartal i år. Til neste år venter meglerhuset en snittpris på 62 dollar fatet.

Meglerhuset tror dessuten at boligprisveksten vil avta i tiden fremover.

«Det høyere prisnivået og en viss innstramnig i bankenes kredittpraksis vil nok dempe prisveksten noe, men vi ser ikke for oss noe fall i prisene», skriver Bruce.