Storbankene får juling på børsen i USA

NEW YORK (Nettavisen): Aksjekursen til Goldman Sach falt med 1,74 prosent eller 4,33 dollar fredag. Også de andre store bankene i USA opplevde markant nedgang.

Bank of America gikk ned 1,43 prosent eller 36 cents, JP Morgan Chase falt 1,06 prosent eller 97 cents, mens Wells Fargo sank 1,11 prosent eller 66 cents.

Aksjekursen til Goldman Sachs ligger nå på 243,89 dollar. Bank of Americas kurs la seg på 24,86 dollar ved ukeslutt, mens Wells Fargo falt til 58,66 dollar og JP Morgan Chase ble redusert til 90,67 dollar.

Banksektorens børsnedgang settes i sammenheng med sentralbankens rentemøte tidligere denne uka. Selv om styringsrenten ble satt opp med et kvart prosentpoeng, beveget Federal Reserve seg vekk fra en tidligere uttalelse om at det er sannsynlig med tre renteøkninger i løpet av 2017. I stedet antydet Fed at det trolig blir to.

Dow Jones-indeksen falt 19,93 poeng eller 0,1 prosent og stengte på 20.914,62 poeng, mens Standard & Poor 500 landet på 2378,25 poeng etter en nedgang på 3,13 poeng eller 0,1 prosent. Nasdaq gikk opp 0,24 poeng til 5901,00 poeng.