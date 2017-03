ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Knapt noen har profittert mer på valgseieren til Donald Trump enn banksektoren i USA, som har vokst enormt siden presidentvalget i november.

Banksektorens framgang har også vært toneangivende for den generelle veksten til børsen her i New York.

Først i mars begynte pila å snu nedover igjen. Torsdagen bærer imidlertid bud om at sektoren er på vei oppover igjen.

Bank of America gikk opp 2,27 prosent til 23,88 dollar per aksje og var en av de største vinnerne. Goldman Sachs steg med 1,11 prosent til 230,99 dollar og Wells Fargo plusset 1,02 prosent og endte dagen på 56,24 dollar per aksje. Morgan Stanley sted med 1,5 prosent til 43,44 dollar og JP Morgan Chase landet på 89,04 dollar, som er en oppgang på 0,87 prosent eller 0,77 dollar.

Hovedindeksene endte også torsdagen i pluss.

Dow Jones steg med 0,34 prosent til 20.728,49 poeng, en økning på 69,17 poeng. Standard & Poor 500 la på seg 0,3 prosent eller 6,93 poeng og endte på 2368,06 poeng.

Nasdaq nådde nytt toppnivå med sin økning på 16,80 poeng eller 0,29 prosent og endte på 5914,34 poeng.