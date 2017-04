Stordalen dropper 16.mai-fest igjen

ANNONSE

Ekteparet Petter og Gunhild Stordalen har normalt holdt storslåtte temafester den 16. mai hvert år. I fjor ble det ikke noe av på grunn av Gunhilds alvorlige sykdom.

Nå bekrefter Petter Stordalen overfor Nettavisen at det heller ikke blir noe fest i år. Det

- Det blir ikke 16. mai-fest i år. Vi satser på comeback til neste år. Det er min eneste kommentar, sier Stordalen til Nettavisen.

- Kan du si noe om hvorfor?

- Nei.

Dette er tredje år på rad at forretningsekteparet ikke holder fest dagen før grunnlovsdagen.

Ekteparet har som kjent arrangert storslåtte temafester de siste årene; svensker, hippier og bønder har vært tema, samt Norge og grunnlovsjubileet. Tidligere har begrunnelsen for å avstå fra festlighetene vært Gunhilds sykdomssituasjon. Hun ble i 2014 diagnostisert med den livstruende bindevevssykdommen systemisk sklerodermi, og ble samme vinter behandlet ved en klinikk i Nederland.

I mars i fjor gikk Gunhild Stordalen åpent ut i norske medier og fortalte at hun hadde fått et alvorlig tilbakefall. Kilder nær paret sa da til Nettavisen at de hadde vært gjennom en tøff periode, og at de var lei seg for at de ikke fikk arrangert festen det året.

Året før samlet paret en gruppe nære venner til fest på Stordalens luksushotell The Thief på Tjuvholmen i Oslo, som en liten erstatning for at den store festen altså ikke ble noe av.

Sist 16. mai-festen ble arrangert på Choice' hovedkontor var i 2014. Da var festens tema grunnlovsjubileet. Den gang ble inngangspartiet på hovedkontoret på Frogner i Oslo bygget om til en kopi av Slottet.

På gjestelisten til den storslagne festen står alt fra artister, idrettsutøvere, skuespillere, forretningsfolk og TV-personligheter – og Kjendis-Norge pleier å strømme til og være i skikkelig festmodus.