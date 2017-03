Stordalen-selskaper kreves for 20 millioner kroner

ANNONSE

- Jeg føler meg rundlurt, uttalte Stordalens våpendrager henrik A. Christensen i Oslo tingrett onsdag, skriver Dagens Næringsliv (krever abonnement).

Bakgrunnen for utbruddet er en strid rundt en avtale om forsikringsmegling inngått i april 2016, skriver avisen.

Gjennom nærmere to tiår hadde Frank-Roe Vasseng gjennom forskjellige arbeidsgivere bistått Stordalens selskaper med å forhandle best mulig forsikringer. Men på kvelden fredag 8. april 2016 ble han oppsagt via epost av sin daværende oppdragsgiver Insurance Asset Management (IAM), skriver DN.

Fire dager før hadde Vasseng sikret IAM en ny samarbeidsavtale med Stordalens selskaper. I kjølvannet bestemte Stordalen-selskapene Strawberry Group og Strawberry Fields seg for å gå fra det ferske samarbeidet med IAM. De følte seg lurt.

– Vi skjønte ganske raskt at det var betydelig mulighet for at vi var utsatt for landeveisrøveri og var blitt bondefanget, sa Henrik Christensen da han ga partsforklaring som styreleder i Strawberry Group, skriver DN.

Selskapet Insurance Asset Management (IAM) mener det har gått glipp av en inntekt på 20 millioner kroner da Strawberry Group og Strawberry Fields ikke sto ved femårsavtalen.

Stordalen-selskapene mener på sin side at de ikke ville inngått den om de hadde blitt informert om at IAM var i ferd med å sparke Vasseng og si opp alle andre avtaler med han, skriver avisen.

