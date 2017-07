Storprosjekt: Vil bygge 40.000 kvadratmeter med bolig og næring på Skøyen

Gjennom Monolith Properties AS ønsker Anders Buchardt og Arthur Strand å bygge ca. 40.000 kvadratmeter bolig og næring i Harbitzalleen på Skøyen i Oslo.

(Estate Nyheter): På vegne av selskapet har Element Arkitekter bestilt oppstartsmøte for det 15 mål store planområdet Harbitzalleen 2-12 tett på Skøyen stasjon. Av bestillingsdokumentet fremgår at Monolith Properties ønsker å bygge ca. 40.000 kvadratmeter BRA, hvor det er en 80/20 fordeling på bolig og næring.

Den planlagte bebyggelsen er på opptil 14 etasjer på 15 prosent av feltet.

– Vi har tilpasset prosjektet til Plan- og bygningsetatens forslag til områderegulering for Skøyen og den politisk ønskede utviklingen i Oslo. Det blir beliggende rett ved den nye stasjonen til Fornebubanen og har høy utnyttelse. Samtidig legger vi opp til en indre park på 5 mål som er skjermet fra byens støy og larm. I tillegg skal det bygges i massivtre. Dette blir et unikt prosjekt i Oslo-sammenheng, sier Arthur Strand.

Til Plan- og bygningsetaten (PBE) skriver arkitektselskapet at ideen er et bugnende grønt privat men offentlig tilgjengelig kvartal som åpner seg mot vest og solen. Retningen mot vest forsterkes ved at bebyggelsen er svakt buet utover mot jernbanen og Harbitzalleen. Kvartalet tenkes som et viktig bindeledd fra stasjonen og vestover med en tydelig gangtrase diagonalt gjennom kvartalet.

Prosjektet har en corporate del som en rygg mot øst og trapper gradvis ned mot vest. Kvartalet avsluttes i vest med et rundt bygg som blant annet inneholder en fire basers barnehage. Det vesentligste av boligbebyggelsen tenkes utført i massivtrekonstruksjoner i kombinasjon med betong. Det legges også opp til utstrakt bruk av takhager og takparseller.

Området er allerede regulert til bolig og er i tillegg avsatt til bolig med lav del næring i både kommuneplanen og områdereguleringen for Skøyen. Tiltakshaveren forventer derfor at prosjektet ikke vil utløse krav til konsekvensutredning.

– Prosjektet er etter vår mening ukontroversielt og et svært positivt tilskudd til Skøyen både i forhold til fortetting, nærhet til kollektivknutepunkt og tilgang på store gode grøntarealer i selve prosjektet. Det bør derfor være en ukomplisert planprosess, skriver Element Arkitekter til PBE.

Det er flere tomter som inngår i planområdet. Strand opplyser til Estate Nyheter at Monolith Properties har kjøpt mange av disse, samtidig som de har inngått flere samarbeidsavtaler.

Monolith Properties eies 50/50 av Anders Buchardt (Abactus AS) og Arthur Strand (Black Bricks Invest AS). Strand har drevet egne selskaper innen utvikling og investering i eiendom siden 1999.

