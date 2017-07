ANNONSE

Egen fotograf ansatt i 2016.

Egen konditor ansatt i 2016. Skal blant annet lage franske makroner.

Ny visuell identitet. Pris: 2,5 millioner.

Visittkortmaskin for trykking av kort med gullskrift.

Opprettelse av egen kommunikasjonsavdeling siden 2013.



Antall sjefer har økt fra 30 til 38 siden 2010.

Antall ansatte har økt fra 424 til 495 siden 2008.

Driftsbudsjettet har økt fra 736 til 905 millioner på fire år.

Det viser en gjennomgang Dagens Næringsliv har gjort.

- Stortinget er offer for en klassisk byråkratisering der en voksende ledelse blir opptatt av andre ting enn kjerneoppgaven, som er å sørge for at møtene i salen fungerer og at innstillingene og politikken, blir best mulig. Presidentskapet og deler av administrasjonen er blitt mer opptatt av mottagelser enn av stortingsarbeid, sier Marit Arnstad (SP) til avisen.

Michael Tetzschner (H), som er nestleder i kontrollkomiteen, sier til DN at denne veksten, sammen med den store budsjettoverskridelsen i byggesaken, viser at Stortinget «er iferd med å miste sitt grunnleggende oppdrag av syne».

Stortingsdirektør Ida Børresen sier til DN at «eksemplene som trekkes frem her, er ikke representative for den omstruktureringen som er skjedd de siste 6–8 årene»

Hun sier at veksten i antall stillinger, i hovedsak har kommet på områdene sikkerhet, byggforvaltning og IT.

