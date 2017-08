Støre: - Har penger i ikke-etiske fond

Støre vil at oljefondet skal investere etisk, men vil ikke fortelle hvilke fond han selv har investert i.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har vært en pådriver for at Oljefondet skal unngå investeringer i selskaper som ikke følger etiske retningslinjer når det gjelder miljø, våpen, arbeidstakerrettigheter og menneskrettigheter.

Les også: Støre åpner for ren Ap-regjering

I 2014 tok for eksempel Støre, som da var Aps finanspolitiske talsmann, til orde for at Norge må avslutte sine investeringer i kull. Under den rødgrønne regjeringen trakk oljefondet seg ut av tobakksindustrien.

Nå innrømmer han overfor Dagens Næringsliv at han har penger i fond som ikke følger tilsvarende etiske retningslinjer. Hvilke fond vil han ikke si, skriver avisa.

Les: Nok en krisemåling for Ap

Støre eier investeringsselskapet Femstø, der egenkapitalen er på 34 millioner kroner. I alt hadde han i 2015 en ligningsformue på 65 millioner kroner, skriver avisa.

Til avisa sier Støre at fondene han har penger i ikke følger de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland eller andre tilsvarende retningslinjer.

I en epost til Dagens Næringsliv skriver Støre at han vil forsikre seg om at disse fondsinvesteringene følger SPUs retningslinjer eller tilsvarende dersom han blir statsminister.

Torsdag morgen gjestet Støre Politisk kvarter i NRK. Der sa han at han åpner for en ren Ap-regjering etter valget.

Les også: Oljefondet har passert 8000 milliarder kroner i markedsverdi.

Har du sett denne videoen?