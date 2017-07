Italia bønnfaller Europa om hjelp. Men Norge bør ikke påta seg noen ny asylkvote nå, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Italia er i en vanskelig situasjon, vedgår Støre.

Bare siden nyttår har mer enn 93.000 mennesker kommet til Italia over Middelhavet, de aller fleste via Libya. Antallet ankomster er høyere enn noen gang før, og Italia har bønnfalt andre europeiske land om å gjøre mer for å avlaste dem – blant annet ved å ta imot flere gjennom EUs ordning for relokalisering av asylsøkere.

Tyskland har svart på bønnen ved å love å ta imot 3.000 flere fra Italia enn tidligere planlagt. Men Støre syns ikke Norge bør gi noe tilsvarende løfte – iallfall ikke nå.

Gunnar Stavrum: Derfor ville Støre forby lakrispiper

– Jeg mener Norge skal stå ved det vi har forpliktet oss til overfor EU, og at vi skal gjennomføre det vi ble enige om for litt over to år siden om å ta imot kvoteflyktninger i 2015, 2016 og 2017.Vi må gjøre det ferdig på en ryddig måte før vi vurderer nye tall, sier Støre til NTB.

Han viser til Norge løfte om å ta imot totalt 8.000 asylsøkere over tre år gjennom EUs relokaliseringsordning og andre kvoteordninger. Først når denne innsatsen er fullført og evaluert, bør Norge vurdere å påta seg nye tall, fastholder Støre.

Jan Petter Sissener: Kan vi leve med Støre som statsminister?

Norge lovte å ta imot i alt 1.500 asylsøkere fra Italia og Hellas gjennom relokaliseringsordningen. Denne kvoten ble fylt tidligere i juli.

(©NTB)

Donald Trump kaller dette nye skipet «en hilsen til verden»: