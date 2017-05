Støre-flertall for sjette måned på rad

ANNONSE

Opposisjonen ville fått 91 mandater og klart flertall på Stortinget dersom det hadde vært valg nå. Det viser gjennomsnittet av åtte nasjonale meningsmålinger fra april som Poll of polls har beregnet.

Dagens flertall med Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF har ikke hatt flertall på gjennomsnittet av meningsmålingene siden oktober i fjor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ville kunnet danne regjering med støtte fra Senterpartiet og SV (89 mandater) eller med Senterpartiet og KrF (90 mandater) gitt et stortingsvalg på linje med gjennomsnittet i april.

Halvt år med Ap-fall

For strategene i Arbeiderpartiet må det likevel være et tankekors at Ap har hatt en fallende kurve det siste halve året. Oppslutningen i april endte på 31,7 prosent. Det er 0,8 prosentpoeng lavere enn i mars, og ned 4,9 prosentpoeng fra oktober i fjor.

Flertallet berges med god margin av Senterpartiet i rask vekst og av at SV ser ut til å ha stabilisert seg over sperregrensen. Med en oppslutning på 12,3 prosent (+0,7) er Senterpartiet nå jevnstore med Fremskrittspartiet, som i april fikk et snitt på 12,8 prosent (+0,2). Samtidig økte oppslutningen om SV til 4,6 prosent (+0,2). Det er partiets sterkeste måned så langt i stortingsperioden.

Venstre på 3-tallet

Venstre fortsetter på en dalende formkurve. Mens partiet i mars bare manglet noen tusen stemmer opp til sperregrensen, økte avstanden ytterligere i april. Venstre fikk et snitt på 3,7 prosent (-0,3), noe som er partiets svakeste måned i denne perioden.

Samarbeidspartner KrF hadde også litt motvind i april, og partiet ser 4-tallet for første gang på lenge med et snitt på 4,8 prosent (-0,3).

Erna Solbergs Høyre lå stabilt på 23,3 prosent (+0,1), og samlet ville Høyre og Frp fått 67 mandater ved et valg med disse tallene. Det er ett mandat mer enn i forrige måned, men ti færre enn ved stortingsvalget i 2013.

Sperregrensen

Kampen mot sperregrensen kan bli avgjørende på valgnatten. I april var tre partier under sperregrensen på en eller flere målinger. Venstre havnet på 3-tallet på seks av de åtte målingene, SV var under på en måling, og KrF var under på to enkeltmålinger.

Beregninger som Poll of polls har foretatt, viser hvor jevnt det kan bli mellom blokkene med bare små endringer. Dersom Venstre justeres til 4,0 prosent, SV settes til 3,99 og de øvrige partiene holdes uendret, krymper opposisjonens flertall fra 91–78 til 85–84.

Både Miljøpartiet De Grønne og Rødt opplever variasjoner på enkeltmålinger, men viser bemerkelsesverdig stabilitet på gjennomsnittet. Begge ville kommet inn med ett mandat på Stortinget slik landskapet ser ut nå. MDG lå uendret på 2,7 prosent fra mars til april, mens Rødt noterte 2,3 prosent (-0,1).