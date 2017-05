Støre går for delt celle med LOs neste sjef

ANNONSE

– De unge i Fremskrittspartiet besluttet i helgen å politianmelde meg for korrupsjon. Men like sikkert som kritikken mot oss, er det at vi står sammen, sa Støre da han under LO-kongressen onsdag tok det faglig-politiske samarbeidet mellom LO og Ap kraftig i forsvar.

– Og blir vi dømt for korrupsjon, Hans-Christian, skal vi stå sammen da også. Havner vi i fengsel, går vi for felles celle, sa Støre til latter fra delegatene på LO-kongressen.

Det var under Frps landsmøte i helgen at FpU på oppfordring fra partinestor Carl I. Hagen varslet at Støre ville bli anmeldt for korrupsjon. Bakgrunnen er blant annet bevilgningen på 10 millioner kroner fra LO til Aps valgkamp sammenholdt med Aps løfter om å doble fagforeningsfradraget.

