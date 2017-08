Støre snur - og selger likevel

Snur på hælen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre gjør helomvending, skriver Dagens Næringsliv.

Støre som har hatt eierandeler i et fond som ikke følger Oljefondets etiske standard, har bestemt seg for å kvitte seg med fondsandelene han eier gjennom familieselskapet Fremstø.

Støre: - For å unngå tvil ...



Aps sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen bekrefter at Støre vil selge sine andeler umiddelbart.

– For å unngå tvil om habilitet har jeg vært opptatt av at Femstø ikke skal eie enkeltaksjer, bare i brede aksjefond med moderat risiko. Jeg følger Stortingets retningslinjer til punkt og prikke. Jeg har arvet andeler i fond som investerer i lovlige, regulerte markeder. Andeler som er anskaffet av Femstø i min tid, opererer med etiske retningslinjer i tråd med Statens pensjonsfond utland (SPU) eller tilsvarende. Min plan har vært at dersom jeg blir statsminister skal alle Femstøs andeler være plassert i fond som følger SPUs eller lignende retningslinjer. I lys av det forestående valget vil jeg allerede nå sørge for at alle Femstøs fondsplasseringer følger disse retningslinjene, sier Støre til DN.

Klare retningslinjer

Oljefondets etiske retningslinjer har eksistert siden 2004.

De handler om ikke å investere i selskaper som bidrar omstridt våpenproduksjon, skadelig kullproduksjon, miljøødeleggelser og brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

"Skandale" at Støre har helt normale aksjefond. Neste: Rasmus Hanssons hund koker kloden https://t.co/4SxTTSkdaBhttps://t.co/QOnBidlGfy — Jan Arild Snoen (@jasnoen) August 31, 2017

