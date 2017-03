Streik blant bakkepersonell på flyplasser i Berlin

ANNONSE

Streiken rammer trafikken både ved Berlins hovedflyplass Tegel og ved Schönefeld-flyplassen, og den kommer bare to dager etter forrige streik som resulterte i 650 innstilte flyavganger.

Årsaken er en konflikt om lønn for 2.000 bakkeansatte i fagforeningen Verdi. Også i forrige måned la bakkepersonell ved de to flyplassene ned arbeidet ved to anledninger.

