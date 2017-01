Streng bistand: Sa opp ansatte og fikk tilbake 355 kroner

ANNONSE

Det norske bistandsbudsjettet er større enn noensinne. I fjor delte Norge ut 35 milliarder kroner i kampen mot fattigdom og for å løse humanitære kriser. Det skriver Vårt Land mandag.

For å sikre at pengene ikke blir misbrukt har regjeringen med bistandminister Børge Brende i spissen innført nulltoleranse mot korrupsjon.

Sentral kontrollenhet i Utenriksdepartementet (UD) og Varslingslaget i Norad fikk inn 890 varsler om underslag, tyveri, misbruk og feilbruk i fjor. 745 saker var avsluttet da nyttårsrakettene steg til værs. Totalt krevde Utenriksdepartementet og Norad tilbake 7,1 millioner kroner, skriver Vårt Land.

- Vi sender ut et tydelig signal, Norge har nulltoleranse, slår kontrolldirektør Nils Haugstveit i Utenriksdepartementet fast.

Flere av de cirka 1000 frivillige hjelpeorganisasjonene Norge støtter har medarbeidere som ser sitt snitt til å stikke hendene i kassa. Listen over økonomisk mislighold i norsk bistand 2016 forteller at folk gjør seg til kjeltringar for små summer, med dramatiske konsekvenser.

Vårt Land drar frem flere eksempler som kontrollenheten har avdekket:

Malawi, Leger uten grenser: «Mindre misligheter i tre prosjekter i Malawi, herunder tyveri av medisiner og falske kvitteringer. Noradmidler bare delvis berørt. Lokalt ansatte sagt opp. NOK 355 er tilbakebetalt».

Laos, Redd Barna: «Gransking av lokal partner av Redd Barna i Laos konkluderte med fiktive transportkostnader i forbindelse med seminardeltakere. NOK 519 er tilbakebetalt».

Guatemala, Røde Kors Guatemala: «Internrevisjon avdekket forfalsket kvittering. To ansatte sa selv opp. NOK 736 er tilbakebetalt»

USA, Search for Common Ground (hjelpeorganisasjon): «Midler brukt i strid med avtale, herunder bruk av prosjektstøtte til driftsutgifter og gjeldsbetaling. NOK 1.030.678 er tilbakebetalt».

Nicaragua, LO: «Utbetaling til privat konto, mangelfull rapportering og manglende vilje til å besvare spørsmål fra revisor hos lokal partner. LO har avsluttet samarbeidet. NOK 1.290.619 er tilbakebetalt».