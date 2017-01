1600 TATT FOR JUKS : Statens lånekasse har i en storkontroll avdekket at 1.600 studenter har fått 24 millioner kroner i studiestøtte som de ikke hadde krav på. Her administrerende direktør i Lånekassen, Marianne Andreassen.

Studenter jukset seg til over 20 millioner kroner i støtte

Løy om at de ikke bodde hos foreldrene.