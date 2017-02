Styreleder i Vollvik-selskap: - Konkursbrev kan ha gått i søpla

ANNONSE

Fredag meldte Dagens Næringsliv nyheten om at Idar Vollviks Ludo Store var slått konkurs.

Bostyrer Egil Horstad opplyste til Nettavisen at det var et skattekrav som veltet selskapet.

– Det en konkursbegjæring fra Skatt vest. Selskapet skylder i overkant 300.000 kroner i moms, og de vi snakket med i går klarte ikke å gi oss det store overblikket over den økonomiske situasjonen i selskapet, uttalte han.

Senere fredag publiserte Ludo Store en melding på sine hjemmesider om at konkursen skyldtes «en formaliafeil». Men dette kan også vise seg å være feil. Bostyrer Horstad er kjent med meldingen som er publisert, men uenig i innholdet.

På nettsidene stod følgende melding:

«Ved en formaliafeil ble LUDO i går slått konkurs. Dette vil bli omgjort i løpet av kort tid. Vi ønsker deg en hyggelig handel.»

Styreleder i Ludo Store Svein Johnsen.

- Uheldig sak for alle parter

- Den eneste veien å få omgjort konkursen er å anke konkursåpningen, eller at de inngår en avtale med kreditorene slik at boet kan leveres tilbake, sier han til Nettavisen fredag ettermiddag.

Styreleder i Vollvok-selskapet vedgår at konkursen ikke dreier seg om en formaliafeil, og innrømmer at det rett og slett situasjonen de har havnet i kan være selvforskyldt.

- Vi har fått beskjed om at det skal ha kommet et brev i postkassen fra kemneren, det har jeg rett og slett aldri sett. Brevet kan blitt kastet i søpla ved et uhell, men jeg vet ærlig talt ikke om det er det som faktisk har skjedd, sier Svein Johnsen til Nettavisen.

- Dette er en uheldig sak for alle parter som skulle vært unngått på det sterkeste. Vi får bare ordne opp i det så godt det lar seg gjøre. Da vi skrev på nettsidene at det var en formaliafeil så var det fordi vi trodde det var det da vi publiserte meldingen.

Denne meldingen lå på Vollvik-selskapet fredag ettermiddag. Den ble senere endret (se lenger ned i artikkelen).

Garanterer ikke for kunders sikkerhet

Bostyrer har fått flere meldinger fra bekymrede kunder som allerede har bestilt og betalt for varer til Vollvik-selskapet.

- Jeg kan ikke garantere for sikkerheten på bestillinger som er gjort, men jeg jobber for å ivareta deres interesser, sier Horstad til Nettavisen.

Styreleder i Vollvik-selskapet jobber å spreng med å få reversert konkursen.

- Tidligere har det vært vanlig at vi signerer på at vi har mottatt brev om konkursvarsel. Det er tydeligvis en endring i praksis. Vi skulle vært i retten på torsdag, men det er vanskelig å vite når jeg aldri har mottatt brevet, forklarer Johnsen.

Etter at Nettavisen tok kontakt endret Vollvik-selskapet meldingen på sine hjemmesider.

- Vi hadde et styremøte mandag der vi gikk gjennom hvilke regninger som skulle betales. Regningen med momsen var en av de første regningene vi bestemte vi skulle betale. Vi prøver nå å få reversert konkuravgjørelsen.

Etter at Nettavisen kontaktet styrelederen endret de meldingen på sine hjemmesider til:

«Ludo as ble i går slått konkurs, vi er i full gang med å reversere denne prosessen. Alle som bestiller vil få sine varer, men det kan bli noen dager lengre leveringstid.»

Røde tall

Johnsen synes konkurssaken er ubehagelig.

- Dette er alvorlig. Det er snakk om arbeidsplasser og kreditorer her. Når det er en så dramatisk melding om at et selskap skal slås konkurs trodde vi at brevet de sier de har sendt skulle signeres. Dette har vært praksis tidligere.

- Vi skal hvert fall gjøre opp for oss, avslutter styrelederen.

Etter suksessen med mobilselskapet Chess, har det gått tråere med nettbutikken Ludo Store, som blant annet selger klær, samt hud- og hårprodukter.

Selskapet skulle gjenreise Vollviks forretningsvirksomhet til nye høyder, men har tapt penger siden starten av 2010.

Ludo hadde et underskudd på nesten 13,6 millioner kroner i 2013 og 7,4 millioner i 2014 i fjor. Regnskapet for 2015 er ennå ikke levert.