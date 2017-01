ANNONSE

Politiet mener han har tappet sin egen bedrift for 42 millioner kroner, skriver Trønder-Avisa.

Transaksjonene fra bedriften til styrelederen, som også jobber i bedriften, skal ha foregått over en periode på fire år fram til august i 2015. Ifølge politiadvokat Amund Sand er det lånt ut penger i strid med selskapets interesser, og han sier at pengene er å anse som tapt for bedriften.

– Tiltalte erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, men det er ikke uenighet om de faktiske forholdene slik vi ser det, sier Sand til Trønder-Avisa.

Den tiltalte styrelederen mener derimot at politiet har tatt fullstendig feil i saken. Han hevder at han og daglig leder er samstemte om hva som har foregått med selskapets økonomi.

Daglig leder i bedriften ønsker ikke å kommentere saken overfor avisen.